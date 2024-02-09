СМИ: Байден принял решение по экспорту СПГ под давлением Рокфеллеров

Решение прекратить выдачу новых разрешений на экспорт СПГ из Соединённых Штатов было принято американским президентом Джо Байденом под давлением экологических групп, финансируемых богатыми спонсорами, такими как Рокфеллеры.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, мощная лоббистская кампания длилась на протяжении около четырёх лет, её возглавляли благотворительные организации, контролируемые членами семье Рокфеллеров, а также другие американскими миллиардерами, включая Майкла Блумберга.

Кампания заключалась в том, чтобы найти и выделить средства лидерам общественного мнения, которые выступают против проектов в сфере ископаемого топлива. В рамках кампании активисты выдвигали экологические требования перед Белым домом и чиновниками.