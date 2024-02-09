СМИ: Байден принял решение по экспорту СПГ под давлением Рокфеллеров

На решение президента США Джо Байдена о приостановке выдачи разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) повлияли лоббистские усилия со стороны экологических групп, которые контролируют члены семьи Рокфеллеров и некоторые другие миллиардеры. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal. Lenta.ru

По данным издания, мощная лоббистская кампания длилась на протяжении около четырех лет, ее возглавляли благотворительные организации, контролируемые членами семьи Рокфеллеров, а также другими американскими миллиардерами, включая Майкла Блумберга. RT на русском