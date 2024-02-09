Американский бизнесмен Илон Маск согласился с утверждением президента России Владимира Путина о том, что США используют доллар как инструмент оружия и давления. Такое мнение он высказал в соцсети X, комментируя интервью российского лидера.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал интервью бывшему телеведущему Fox News Такеру Карлсону, рассказав об истории Украины, целях России, Борисе Ельцине, Билле Клинтоне и НАТО. Также в ходе беседы глава государства обратил внимание на то, что США используют являющийся мировой резервной валютой доллар «в качестве инструмента внешнеполитической борьбы», назвав такие действия «одной из грубейших стратегических ошибок» Вашингтона.

Илон Маск согласился с российским лидером.

«Мы переусердствовали, превратив доллар в оружие. Это был глупый шаг», - написал миллиардер.