Индия по-прежнему остается крупнейшим покупателем российской нефти, которая перевозится морским транспортом. Там периодически бывают колебания – иногда на первое место по данному показателю выходит Китай (если прибавить трубопроводы, то Китай стабильно занимает первое место), однако Индия так или иначе – один из крупнейших покупателей. Так произошло, прежде всего, за счет того, что страна приобретает у России львиную долю сорта Urals, и с ним, как мы видим, особых сложностей нет... Думаю, что здесь есть попытка Индии получить нефть марки Sokol примерно по тем же ценам, по которым она покупает Urals. Но Urals – это более тяжелый и сернистый сорт нефти, который всегда торговался дешевле, чем Sokol. Индия явно намекает на то, что раз нефть - из России, то она должна стоить примерно одинаково, или, по крайней мере, что скидка по сравнению с эталонными сортами должна быть одинаковой - у сахалинских сортов нефти, начиная с 2022 года, скидка была меньше.

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ