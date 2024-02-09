Дипломат рассказал об ущербе Латвии от санкций против России

Временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков заявил, что Рига потеряла сотни миллионов долларов из-за введенных против России санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

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По оценке посольства РФ, двусторонний товарооборот России и Латвии за девять месяцев 2023 года упал на 68 процента к такому же периоду 2022-го — до 1,2 миллиарда долларов. Экспорт сократился на 71 процент, до одного миллиарда долларов, а импорт — на 30 процентов, до 202,6 миллиона долларов.

«Введенные Ригой односторонние ограничительные меры нанесли значительный урон экономике самой Латвии», — подчеркнул Зыков.

В конце 2023 года в МИД России сообщили, что общие потери ЕС от санкций против РФ по «самым скромным подсчетам» составили около 1,5 триллиона долларов.

В 2013-м объем торговли между Россией и ЕС составлял 417 миллиардов евро, судя по динамике, в 2023 году показатель мог достичь примерно 700 миллиардов, отмечали в МИД.