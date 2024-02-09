Россия в 90-е: как доллар сначала разрешали, а потом запрещали

Перемены, происходящие в Советском Союзе на излете 80-х годов, изменили страну настолько, что она не выдержала и развалилась. И, как всегда, смутные времена в России сопровождались финансовой неразберихой. Так было в начале XX века, так произошло и в его конце. Всеобщая либерализация не могла не затронуть и такую сферу, как оборот иностранной валюты.

Первые валютные

В СССР рубль был не просто главным, но единственным законным средством платежа. Более того, граждане, решившиеся на операции с иностранной валютой в обход государства, карались (при поимке) уголовной статьей, предусматривающей тюремный срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества, а в особо крупных размерах — вплоть до смертной казни.

Но в начале 90-х годов Россия выглядела подлинной "страной контрастов". С одной стороны — дефицит товаров первой, второй и любой последующей необходимости, пустые или полупустые полки государственных магазинов, многометровые очереди. С другой — в Москве и Санкт-Петербурге появляются магазины, прилавки которых ломятся от разнообразных товаров, причем сплошь иностранного производства. Первый такой супермаркет открылся под конец 1989 года на Зацепском Валу под вывеской "Калинка-Стокманн". Следом в Центральном доме туриста на Юго-Западе открывает свой магазин австрийский бренд Julius Meinl, который тогда еще не сосредоточился исключительно на поставках кофе, а представлял собой крупную европейскую торговую сеть. Наконец, в 1991 году на Новом Арбате появился знаменитый Irish House, где помимо магазина работал бар Shamrock с ирландским пивом.

Организационно все эти проекты представляли собой совместные предприятия: российская сторона предоставляла помещение, иностранная — все остальное: от менеджмента магазина до ассортимента. Продавцы магазинов проходили стажировки в материнских компаниях за границей, а товары привозились из Европы и продавались только за доллары США, немецкие марки или британские фунты.

Но откуда у граждан, пусть даже и москвичей, могла в 1991 году взяться валюта? Дело в том, что к этому времени ее уже можно было спокойно покупать в банках и даже получать в виде заработной платы. Хотя "валютную" статью из Уголовного кодекса отменили только в 1994-м.

Доллары для всех

В ноябре 1991 года Борис Ельцин, избранный к тому времени президентом РСФСР, издал указ "О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР". Этот указ, в частности, разрешал гражданам (на территории республики) открывать валютные счета в коммерческих банках, получать с этих счетов наличную валюту, а также покупать ее в тех же уполномоченных банках. Дополнительных разрешений и обоснований для этих операций больше не требовалось.

Зато в указе запрещались расчеты и платежи в валюте между компаниями, а также между компаниями и гражданами, за исключением выдачи компаниями своим сотрудникам заработной платы в иностранных денежных знаках. Этот запрет должен был заработать с 1 июля 1992 года, до этого же времени в стране сохранялся прежний порядок валютных расчетов и платежей за товары и услуги.

Тем временем по территории страны начали ходить не только доллары и марки. В качестве вполне допустимого средства платежа рассматривались даже региональные "фантики" (о чем мы рассказывали в одной из предыдущих статьей). Правда, только на местном уровне.

Однако в октябре 1992 года президент теперь уже независимой России издал новый указ "О реализации гражданам на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) за иностранную валюту". Он отменял "в целях обеспечения стабилизации внутреннего рынка товаров и услуг" запрет на свободное хождение валюты, причем отменял задним числом, с 1 июля. Вместо этого определялось, что порядок торговли, а также перечень товаров, работ и услуг, за которые можно платить валютой, будет устанавливать Центральный банк РФ. Вслед за этим указом Банк России через месяц официально объявил, на каких условиях компании-резиденты могут продавать товары или оказывать услуги россиянам за иностранную валюту. Во-первых, для этого необходимо разрешение ЦБ. Во-вторых, торговать можно только импортом, то есть товарами, произведенными за рубежом. В-третьих, товары торгующая ими фирма должна была сначала сама приобрести по безналу за валюту у иностранной компании и, разумеется, ввезти их в Россию на законных основаниях и с соблюдением таможенных правил. В-четвертых, компания-продавец должна была указывать в ценнике на товар его стоимость как в валюте, так и в рублях, причем по собственному курсу.

Покупатель же имел право оплатить товар как отечественными дензнаками, так и заграничными. Что касается товаров, произведенных продавцом самостоятельно или закупленных у другого отечественного производителя, то они должны были торговаться только за рубли.

Как и многие другие процессы, происходившие в "лихие 90-е", "валютная вольница" имела судьбу яркую, но короткую. А когда она завершилась, настало...

Время "убитых енотов"

Магазины, где товары продавались за валюту, уже были в истории страны. Но речь не о "Березках", а о тех самых торгсинах (сокращение от "торговля с иностранцами"), один из которых, на углу Арбата и Смоленской площади, описан в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Именно с дебоша в нем Фагот-Коровьев и кот Бегемот начинают свое прощальное разрушительное путешествие по Москве.

Торгсины были открыты в 1930 году, и первое время туда пускали только иностранцев. Но уже в 1931 году открыли доступ и советским гражданам, имевшим (в силу разных причин) драгоценности, монеты дореволюционных времен и, разумеется, валюту иностранных (и в большинстве случаев "недружественных") государств.

Советские торгсины просуществовали пять с половиной лет, принесли в казну, по разным оценкам, от 270 млн до 283 млн рублей золотом и канули в Лету. Например, на площадях "булгаковского" заведения открылся гастроном "Смоленский" (№2 после "Елисеевского"), а сегодня там располагается "Азбука вкуса".

Примерно такой же оказалась и судьба валютных магазинов. Уже в 1993 году правительство выпустило постановление "Об усилении валютного и экспортного контроля и о развитии валютного рынка", запрещающее с 1 января 1994 года торговлю за наличную валюту, а Центральный банк перестал выдавать организациям разрешения оперировать ей в расчетах с гражданами. В ответ торговые сети стали принимать оплату по безналу с помощью валютных кредитных карт, а цены стали указывать в условных единицах, у.е., или, как их прозвали в народе, "убитых енотах". В большинстве случаев стоимость у.е. была привязана к курсу доллара США, хотя магазины зачастую завышали его, поэтому расплачиваться рублями было не слишком выгодно. Тем временем проблема дефицита была преодолена, продукты и другие товары появились и в обычных, рублевых магазинах. Доходы валютных супермаркетов заметно упали, и иностранные инвесторы стали постепенно сворачивать свою деятельность, продавая доли в ретейле российским партнерам.

Только рубли

В 1997 году государство в очередной раз ужесточило валютное законодательство, запретив и безналичные расчеты в иностранной валюте. Положение "О прекращении на территории Российской Федерации расчетов в иностранной валюте за реализуемые физическим лицам товары (работы, услуги)" выпустил Центральный банк РФ.

Тем не менее предприниматели продолжали изобретать схемы, использующие в расчетах иностранные деньги, особенно в периоды так называемой экономической турбулентности. И только в 2003 году, уже во время президентства Владимира Путина, государством был принят федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", который уточнял в том числе понятия иностранной валюты и валюты Российской Федерации и окончательно закреплял правила обращения валюты в стране.

В июне 2004 года вступили в силу положения закона, которые четко устанавливали случаи, когда российские резиденты могут осуществлять валютные операции между собой или в пользу третьих лиц. При этом гражданское законодательство разрешает привязывать цену к другим валютам или условным единицам, но расчеты все равно должны производиться в рублях, а в договоре должно быть прописано, как именно сумма сделки конвертируется в рубли. Еще несколько лет магазины, скорее по инерции, указывали цены на товары в у.е., но постепенно отказались от этой практики. На постоянной основе у.е. пользовались только мобильные операторы в своих тарифах, а также туристические компании, оформляя заграничные поездки. Но и они постепенно перешли на рублевую тарификацию.