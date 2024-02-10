Оппозиция Германии обратилась с призывом к Шольцу

Представители оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) направили канцлеру ФРГ Олафу Шольцу официальное письмо с призывом присоединиться к предложенным блоком мерам по урегулированию экономической ситуации в стране. Об этом пишет Tagesschau.

По данным газеты, депутаты заявили в обращении, что очень обеспокоены ситуацией в немецкой экономике.

На фоне этого парламентарии предложили канцлеру 12 мер, которые, по их мнению, вернут конкурентоспособность немецким компаниям.

В частности, они посоветовали снизить налоги на электроэнергию, уменьшить социальные выплаты, предоставить сотрудникам более гибкий рабочий график.