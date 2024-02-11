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Делегация агротехников из КНДР отправилась в Россию

Агротехническая делегация КНДР отправилась из Пхеньяна в Россию. Об этом Кореи (ЦТАК).

Делегация агротехников из КНДР отправилась в Россию
© KCNA / Reuters

Делегацию специалистов в сфере сельского хозяйства возглавил президент Академии сельскохозяйственных наук Ким Гван Ук. Уточняется, что агротехники вылетели в пятницу, 9 февраля.

В сентябре 2023 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что вместе с председателем комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александром Козловым провел переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«У нас давние дружеские отношения с соседями и большие перспективы сотрудничества сельском хозяйстве, строительстве, туризме и других областях», — отметил он.

Экономика
Олег Кожемяко
Александр Козлов
Чен Ким
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