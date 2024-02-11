МИД рассказал, к чему приведут попытки ЕС ограничить закупки СПГ из России

Попытки Евросоюза ограничить закупки сжиженного природного газа из России приведут к резкому скачку цен, для Брюсселя это равносильно «выстрелу себе в ногу», заявил РИА Новости глава первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. Он подчеркнул, что отказ ЕС от сотрудничества с Россией негативно сказался на промышленном производстве и конкурентоспособности европейских предприятий. В качестве примера он привел Бельгию, которая импортирует до 80% энергоресурсов.

Все эти потуги равносильны «выстрелу себе в ногу». Отказ от полноценного сотрудничества с Россией в энергетической сфере негативным образом сказался на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения, — сказал он.

Ранее депутат парламента Норвегии Мариус Арион Нильсен в обращении к министру энергетики страны Терье Аасланду написал, что отказ от газа из России перенес энергетический кризис из Европы в бедные страны мира. Парламентарий также указал, что ситуация негативно сказалась на климатической обстановке.