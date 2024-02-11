Россия намерена ввести свою систему платы за выбросы углерода

В Минэкономразвития считают необходимым ввести в России плату за углерод. Об этом заместитель главы ведомства Илья Торосов рассказал РБК.

По его мнению, это позволит предотвратить утечку средств за рубеж.

Как заявил Торосов, европейский трансграничный механизм углеродного регулирования затронет и Россию через «дружественные» страны, которые будут вводить аналогичные меры.

«Поэтому стратегически неверно рассчитывать, что он нас не коснется»,— подчеркнул замминистра.

Он напомнил, что в октябре прошлого года в ЕС заработал механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM). Он предусматривает, что с 2026 года импортеры ряда товаров, включая металлы, удобрения и электроэнергию, будут платить за выбросы CO2 при их производстве.

«Зачем платить налог в бюджеты других стран, когда можно пополнять свой и направлять его на ту же декарбонизацию?» — задался вопросом Торосов.

По его словам, сейчас обсуждение идет с бизнесом и органами власти.

Введение углеродного регулирования необходимо для выполнения Парижского соглашения, цель которого — не допустить повышения средней температуры больше чем на 2°C. Эксперты МВФ оценивают потенциальные доходы российского бюджета от такой меры в 4,3-4,4% ВВП к 2030 году.

До этого стало известно, что выбросы CO2 в 2023 году достигнут нового максимума.