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Минэкономразвития предлагает ввести в России плату за выбросы CO2

В Минэкономразвития считают необходимым ввести в России плату за углерод. Об этом заместитель главы ведомства Илья Торосов рассказал РБК.

Россия намерена ввести свою систему платы за выбросы углерода
© globallookpress.com

По его мнению, это позволит предотвратить утечку средств за рубеж.

Как заявил Торосов, европейский трансграничный механизм углеродного регулирования затронет и Россию через «дружественные» страны, которые будут вводить аналогичные меры.

«Поэтому стратегически неверно рассчитывать, что он нас не коснется»,— подчеркнул замминистра.

Он напомнил, что в октябре прошлого года в ЕС заработал механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM). Он предусматривает, что с 2026 года импортеры ряда товаров, включая металлы, удобрения и электроэнергию, будут платить за выбросы CO2 при их производстве.

«Зачем платить налог в бюджеты других стран, когда можно пополнять свой и направлять его на ту же декарбонизацию?» — задался вопросом Торосов.

По его словам, сейчас обсуждение идет с бизнесом и органами власти.

Введение углеродного регулирования необходимо для выполнения Парижского соглашения, цель которого — не допустить повышения средней температуры больше чем на 2°C. Эксперты МВФ оценивают потенциальные доходы российского бюджета от такой меры в 4,3-4,4% ВВП к 2030 году.

До этого стало известно, что выбросы CO2 в 2023 году достигнут нового максимума.

Ранее Путин утвердил климатическую доктрину России.

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