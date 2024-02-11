Чехия захотела срочно перейти на евро

Власти Чехии должны начать обсуждение с Еврокомиссией о переходе страны с чешской кроны на евро. Об этом заявил министр по делам ЕС Чехии Мартин Дворжак, передает ТАСС.

Дворжак сказал, что идеальным вариантом стали бы переговоры чешского правительства с Брюсселем до осени 2025 года. Тогда в стране пройдут парламентские выборы.

"Мы бы приняли решение, сможем ли работать в ERM II (Европейский механизм валютных курсов)", — сказал Дворжак.

По его словам, задержка переговоров об условиях перехода Чехии на расчеты в европейской валюте нецелесообразна, она только осложнит процесс. Опыт других государств показывает, что переход на евро может занять пять-шесть лет.