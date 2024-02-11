Россия нашла решение проблемы взаиморасчета с Индией за экспорт нефти

Проблема взаиморасчетов с Индией за экспорт российской нефти остается, но решения вопроса конвертации рупий найдены и «деньги поступают в РФ», рассказал NEWS.ru ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он предположил, что это делается с помощью «сложных схем» с участием нефтетрейдеров, в том числе из ОАЭ.

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Юшков высказал мнение, что «дело не столь плачевно, как пытаются его представить».

Представьте себе: два года продавать нефть и ничего не получать взамен? А как тогда нефтяные компании платят те же экспортные пошлины, НДПИ? Они бы перестали экспортировать нефть, поскольку попросту при таком раскладе не выжили бы. Если бы все было так ужасно, как пишут, у нас бюджет бы не пополнялся, и экономика бы рухнула. Ведь торгующие с Индией компании платят налог на прибыль, значит, она у них образуется, значит, деньги приходят в Россию, — объяснил аналитик.

Он предположил, что в торговле с Индией используется «довольно сложная схема, не исключено, что туда доходит нефть как бы российского происхождения, но уже через трейдеров».

Или эту нефть вообще продают трейдерам, многие из которых зарегистрированы в ОАЭ (насколько я понимаю, Эмираты сейчас стали для нас одним из главных буферов международной торговли), а те уже продают ее индийским компаниям. А, возможно, используют оба варианта, — высказал мнение Юшков.

Как заключил аналитик, индийские рупии перестали быть глобальной проблемой. Он напомнил, что Россия увеличивает импорт из Индии, также «налаживается схема конвертации их национальной валюты, хотя бы в юани». При этом Юшков затруднился сказать, в какой валюте РФ ведет торговлю с Индией. По его словам, «никто точно не может сказать, какое тут соотношение — рупий, юаней и рублей». Он отметил, что достоверных открытых данных на этот счет нет.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что Индия отправила в Россию первую партию бананов в январе 2024 года. Вопрос доступа индийских фруктов, в частности бананов, прорабатывался сторонами на протяжении нескольких лет. По данным ведомства, далее экспорт будет увеличиваться. В частности, речь идет о манго, ананасах, папайе и гуаве.