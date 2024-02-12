Аналитики оценили сроки начала снижения ключевой ставки ЦБ

По итогам предстоящего в конце недели заседания совета директоров Банка России ключевая ставка сохранится на уровне 16 процентов, а снижать ее регулятор начнет не раньше июля 2024 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на оценку экспертов Национального Рейтингового Агентства (НРА), указавших на продолжающееся влияние на экономику эффекта «инфляционной травмы».

Перейти к снижению показателя ранее чем через полгода по мнению специалистов не позволят сохранение мягкой бюджетной политики, давления на издержки производителей и «не заякоренные инфляционные ожидания населения и бизнеса».

В связи с этим, отметили в НРА, ЦБ страны оставит 16 февраля ключевую ставку на уровне 16 процентов. В то же время повышение ее не ожидается из-за формирования тренда на снижение инфляции, торможение роста розничного кредитования и повышение нормы сбережений населения. Согласно базовому сценарию специалистов, начиная с середины лета ставку могут постепенно привести к уровню в 12-13 процентов к началу 2025 года.