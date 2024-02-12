В США предупредили о рисках из-за санкций против российских алмазов

Американская компания Rapaport, владеющая крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами RapNet, раскритиковала подход стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) к сертификации и отслеживанию алмазов и бриллиантов в рамках антироссийских санкций. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое компания разослала 7000 участников рынка по всему миру.

В письме председатель Rapaport Group Мартин Рапапорт раскритиковал так называемый «Алмазный протокол G7», разработанный Всемирным алмазным советом и странами G7. Он, в частности, ограничивает торговлю бриллиантами российского происхождения в США и обязывает внешнеторговые организации проверять и подтверждать соблюдение санкций их членами. Ограничения вступили в силу 1 января 2024 года и предусматривают запрет на импорт непромышленных алмазов и бриллиантов, «добытых, обработанных или произведенных в России». С 1 марта запрет также распространится на импорт российских камней, обработанных в третьих странах.

При этом страны G7 планируют к 1 сентября 2024 года разработать и ввести систему отслеживания и сертификации драгоценных камней, ключевую роль в которой будет играть Бельгия. Рапапорт в письме отметил, что Бельгия настаивает на том, чтобы через нее проходили все драгоценные камни, поступающие в США. Но такой подход, по его мнению, «уничтожит малые и средние ювелирные предприятия» в стране. Сужение количества каналов поставок камней повысит их стоимость и ограничит поток алмазов, поступающих на рынок США (сейчас Соединенные Штаты — крупнейший импортер бриллиантов с долей рынка 40–50%).

Вместо механизма, разработанного G7, компания предлагает подписание декларации между импортерами и экспортерами алмазов в США, подтверждающей, что поставляемые алмазы получены не из России. Правом проверки источников поставок камней в США должны быть наделены государственные учреждения этой страны, говорится в письме. Никаких проверок алмазов и бриллиантов после пересечения границы США быть не должно, считают в Rapаport.