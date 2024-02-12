Дипломат рассказал, к чему привел отказ ЕС от поставок энергоресурсов из РФ

Решение Евросоюза отказаться от поставок российских энергоресурсов повлекло за собой стагнацию экономики Европы, инфляцию и зависимость от СПГ США. С таким утверждением выступил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов, передает агентство «Прайм».

Дипломат отметил, что из-за ограничений энергопоставок из России Евросоюзу пришлось посадить свою экономику на «сухой паек».

Он обратил внимание на то, что экономика европейских стран уже длительное время пребывает в состоянии стагнации. По словам Логвинова, несколько кварталов подряд в Евросоюзе фиксируются околонулевые темпы роста ВВП. Также ожидается низкий рост по итогам текущего года. Дипломат заявил, что экономика Германии и вовсе демонстрирует отрицательные результаты.

Подорожание энергоносителей спровоцировало беспрецедентно высокую инфляцию в еврозоне. В результате там наблюдается падение реальных доходов населения и проседание потребительского спроса, подытожил Логвинов.