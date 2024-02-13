Во Франции фермеры пригрозили возобновить протесты

Глава профсоюза фермеров FNSEA Арно Руссо заявил в эфире телеканал TF1, что фермеры готовы возобновить протесты в случае отсутствия дополнительных мер поддержки.

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«Если в течение десяти дней мы не увидим перемен, мы готовы возобновить забастовки», — пояснил Руссо.

Он добавил, что французские фермеры недовольны тем, что правительство мало сделало для изменений в сельскохозяйственной сфере. В некоторых департаментах Франции фермеры уже вернулись к протестам.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение о том, что французский народ поддерживает протесты фермеров из Польши против ввоза в Европейский союз украинского зерна.

9 февраля начался общепольский протест фермеров, которые протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной.

3 февраля немецкие фермеры на севере Германии в знак протеста заблокировали трассу навозом.