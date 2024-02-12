Цены на газ в Европе упали до минимума с июля

Цены на природный газ в Европе продолжают снижение, опустившись до минимальных значений с лета прошлого года. По данным торгов площадки ICE, стоимость мартовского фьючерсного контракта на газ на нидерландском хабе TTF упала до $293,04 за 1 тыс. кубометров по текущему курсу. Это минимальный уровень с июля 2023 года.

С начала 2024 года цены на газ в Европе скорректировались примерно на 20%. Аналитики связывают это с рядом факторов. Во-первых, метеорологи дали более теплый прогноз на ближайшие недели, что снизит потребность в газе для отопления. В конце прошлой недели аналитик консалтинговой компании Тони Джордан указал, что до конца февраля ожидается положительная температура, а в марте — нормальные сезонные показатели.

«Европа — не единственный регион, где температура в настоящее время значительно превышает норму. Так же обстоит дело и в Азии, что оказывает давление на газовые цены», — отмечают аналитики Engie's EnergyScan в утренней записке, цитирует аналитиков агентство Reuters .