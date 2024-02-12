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Путин потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции.

Путин потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции
© РИА Новости

RT ведёт трансляцию.

«Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, её сдерживанию», — заявил Путин.

Он отметил, что инфляция в России в январе составила 7,2% в годовом выражении.

Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на выставке-форуме «Россия» заявил, что инфляцию в стране необходимо как можно скорее вернуть к целевому уровню в 4%.

Экономика
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