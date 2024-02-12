В МВФ рассказали о будущем мировой экономики

В ходе Всемирного правительственного саммита в Дубае глава МВФ также рассказала о скором начале снижения процентных ставок в ведущих мировых экономиках, в том числе в США.

«Я ожидаю, что к середине года процентные ставки будут двигаться в том же направлении, в котором показатели инфляции двигались в течение прошлого года», — заявила она.

Ранее аналитики Всемирного банка (World Bank, WB) спрогнозировали, что в ближайшие пять лет перспективы развития мировой экономики могут оказаться самыми слабыми за последние 30 лет. По их мнению, в обозримом будущем для глобального ВВП может наступить наиболее сложный период. Под угрозой срыва может оказаться и стратегия борьбы с глобальной бедностью, считают эксперты. Жители четверти развивающихся стран уже стали беднее, чем в допандемийный период, рассказал заместитель главного экономиста организации Айхан Косе.