Путин назвал главный приоритет в России

Работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет выходит на завершающий этап. Главной задачей в России остается повышение доходов и качества жизни граждан. Об этом заявил глава государства Владимир Путин. RT на русском
"При этом наша главная задача, наш безусловный приоритет - это повышение доходов и качества жизни граждан, благополучия российских семей", - подчеркнул президент. ТАСС
Также необходимо выдерживать баланс между задачами развития экономики и ценовой стабильности, добавил он. Lenta.ru