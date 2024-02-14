Польша может ввести эмбарго на некоторые товары с Украины

Польша рассматривает возможность введения эмбарго на поставки некоторых категорий товаров с Украины, если импорт будет дестабилизировать рынки. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский в интервью радиостанции Zet.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли блокада всех товаров с Украины, министр сказал, что это возможно "в некоторых случаях".

"Если будет нарушена стабильность на рынках, то в случае с некоторыми категориями товаров - да", - сказал он.

По его словам, подобные запреты противоречат европейскому праву, но "Евросоюз закрыл глаза" на действия Польши, когда она в одностороннем порядке заблокировала импорт в республику зерна.

При этом, как указал министр, "нужно понимать, что торговля - двусторонний процесс".

"Я не знаю, запретят ли они [поставки польских товаров], но ответные действия с их стороны могут быть", - отметил он.

12 декабря 2023 года Еврокомиссия пригрозила Венгрии, Польше и Словакии судебным преследованием за то, что они в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки украинского зерна на свои рынки. Ранее ЕС отказался продлить истекший 15 сентября запрет на поставки с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В связи с этим правительство Польши объявило о сохранении запрета на поставки зерна с Украины.