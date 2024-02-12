Путин: подготовка плана социально-экономических действий завершается

Президент РФ Владимир Путин заявил, что работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет завершается. Соответствующей информацией глава государства поделился на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

Данный план, как уточнил президент, будет охватывать ключевые направления. Среди них — поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов и многое другое, подчеркнул Путин.

Президент указал на необходимость в создании и модернизации производства с современными, хорошо оплачиваемыми рабочими местами во всех российских регионах.

Глава государства назвал повышение доходов и качества жизни россиян главной задачей властей и их безусловным приоритетом.

Путин обратил внимание на то, что в стране стоит сфокусироваться на сдерживании инфляции. Президент напомнил о том, что на конец января она составила 7,2 процента в годовом выражении. Он отметил, что в России наметилось снижение инфляции благодаря действиям правительства и Центробанка.