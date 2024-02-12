Оппозиция Австрии назвала возможный отказ от газа из РФ "выстрелом в колено"

Потенциальный отказ Австрии от поставок российского газа станет "политическим выстрелом в колено". Такое мнение выразил депутат от оппозиционной Австрийской партии свободы Аксель Кассеггер.

"Отказ от контрактов на поставку газа может стать очередным политическим выстрелом в колено этого злополучного федерального правительства", - говорится в заявлении политика.

По мнению депутата, такой шаг лишь навредит австрийской экономике, но никак не повлияет на Россию.

Ранее министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что республике стоит проанализировать последствия потенциального отказал от выхода из контрактов на поставку российского газа. Министр также предложила обязать импортеров закупать газ не из России.