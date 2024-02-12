В Европе заявили об успехе в борьбе с обходом санкций против России

Еврокомиссия (ЕК) добилась успеха в борьбе с обходом санкций против России. Об этом заявил представитель организации Даниэл Шеридан Ферри, его слова приводит РИА Новости.

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По словам представителя ЕК, обход ограничений — текущая реальность, поэтому в ближайшую среду состоится встреча высокопоставленных экспертов и координаторов по санкционной политике. Участие в ней примут не только страны Евросоюза, но также Великобритании и США. Для борьбы с обходом санкций принимаются все новые и новые меры, и в Европе уже наблюдают «позитивные сдвиги» в этом вопросе.

«У нас есть причины полагать, что третьи страны принимают меры для предотвращения реэкспорта ряда товаров, которые могут быть использованы в боевых действиях. Санкции могут быть эффективными только в том случае, если их соблюдают, а не обходят», — пояснил Ферри.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что новый, 13-й пакет будет направлен против компаний из третьих стран, которые помогают России обходить действующие ограничений и не соблюдают санкционный механизм. Глава европейской дипломатии уточнил, что новые санкции коснутся «многих людей и институтов», действия которых подрывают западный санкционный механизм.