Совет ЕС разрешил использовать прибыль от замороженных активов РФ
Совет Евросоюза утвердил инициативу о сохранении прибыли от замороженных российских активов для использования ее в интересах Украины. Об этом сообщается на сайте Евросовета.
Согласно тексту решения, владельцы крупных активов Банка России обязаны будут учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, которые были накоплены из-за антироссийских санкций. Кроме того, эти денежные средства будут храниться в отдельных счетах, чтобы в будущем их можно было использовать для финансирования Украины. Отметим, что на данном этапе эти средства не планируется напрямую переводить в бюджет Евросоюза, либо отправлять в распоряжение Киева.
«Совет ЕС утвердил сегодня решение и регламент, устанавливающие обязательства центральных депозитариев, хранящих активы и резервы Центробанка России, которые были иммобилизованы в результате введения ограничительных мер», — сказано в сообщении.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на попытки Евросоюза использовать замороженные российские активы.