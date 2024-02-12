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МВФ: экономика РФ находится в зоне «позитивного роста»

Российская экономика находится на территории позитивного роста. Такое заявление сделала первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат, передает ТАСС.

МВФ: экономика РФ находится в зоне «позитивного роста»
© РИА Новости

Она отметила, что экономика РФ работает «лучше, чем ожидали» в МВФ.

«Она твердо стоит на территории позитивного роста», — добавила Гопинат.

Напомним, что в конце января МВФ повысил прогноз роста экономики РФ на 2024 год с 1,1 до 2,6%. Также на рост российской экономики ранее указал президента страны Владимир Путин. По его словам, в 2023 году он оказался выше среднемировых темпов, составив 3,6%.

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