Курс биткоина превысил $50 тыс.

В понедельник, 12 февраля, курс биткоина в ходе торговой сессии поднялся на 3,83%, до $50,062 тыс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные площадки Coindesk на 20:19 мск.

По данным агентства, ранее стоимость криптовалюты поднималась выше $50 тыс. 27 декабря 2021 года.

Журналисты отметили, что максимум текущего года для курса биткоина составлял ранее $48,9 тыс.

Пиковая отметка была достигнута 11 января, в первый день запуска торгов акциями спотовых биржевых фондов (ETF) на базе биткоина в США, которые запустили BlackRock, Fidelity Investments и еще несколько компаний-эмитентов.

Ethereum (ETH), вторая по капитализации криптовалюта, также выросла, ее курс превысил отметку $2500. Эксперты заметили, что по динамике роста она все же отстает от лидера рынка.

По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, биткоин можно отнести к активам с высокой ликвидностью, поэтому он привлекает внимание инвесторов.