МВФ примет участие в первом заседании Фонда развития потенциала Украины

Международный валютный фонд (МВФ) примет участие в первом заседании руководящего комитета Фонда развития потенциала Украины, который состоится 13 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».

В МВФ также добавили, что фонд начал переговоры с Киевом о сложностях и перспективах украинской экономики. Кроме того, с 17 февраля фонд начнет третье обсуждение программы расширенного финансирования Украины в рамках программы кредитования на 15,6 миллиарда долларов.