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МВФ примет участие в первом заседании Фонда развития потенциала Украины

Международный валютный фонд (МВФ) примет участие в первом заседании руководящего комитета Фонда развития потенциала Украины, который состоится 13 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».

МВФ примет участие в первом заседании Фонда развития потенциала Украины
© РИА Новости

В МВФ также добавили, что фонд начал переговоры с Киевом о сложностях и перспективах украинской экономики. Кроме того, с 17 февраля фонд начнет третье обсуждение программы расширенного финансирования Украины в рамках программы кредитования на 15,6 миллиарда долларов.

«Команда МВФ во главе с заместителем директора европейского департамента Фонда Умой Рамакришнан начала сегодня в Киеве встречи с украинскими властями и другими заинтересованными сторонами», — рассказали в фонде.

Ранее в МВФ рассказали о будущем мировой экономики.

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