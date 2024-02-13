В Германии подняли вопрос о введении ограничений на импорт с Украины

Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Стефан Прочка спросил у правительства ФРГ о планах рассмотреть возможное введение ограничение на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Соответствующий вопрос он поднял в рамках парламентского запроса к немецкому кабмину, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».