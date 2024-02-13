Стоимость десятка яиц в рознице в среднем по России снизилась до 129,08 рублей, что на 3% ниже показателя на начало января. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.
"Яйца продолжают дешеветь. Десяток яиц в рознице в среднем по России сегодня стоит 129,08 рублей. Неделю назад десяток яиц стоил в среднем 130,3 рублей. В начале января - 133,2 рубля", - рассказал Леонов.
Он отметил, важность заключения долгосрочных контрактов с федеральными розничными сетями по цене, гарантирующей доходность производства товарных яйц при возросших затратах на производство.
При этом для стабилизации цен на яйца птицеводы должны понимать, что их бизнес не будет убыточным.
Ранее ассоциация сообщала, что на 2 февраля средняя розничная цена десятка яиц в России составляла 130,3 рублей.
По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом за период с 30 января по 5 февраля 2024 года цены на них снизились на 0,73%, с 23 по 29 января 2024 года - на 1%, с 16 по 22 января 2024 года - на 1,4%, неделей ранее - с 10 по 15 января - цены на этот продукт снизились впервые с июня 2023 года - на 0,2%.