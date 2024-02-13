Названы сроки снижения цен на бананы в России

Бананы в России могут подешеветь уже в ближайшее время. Сроки снижения цен назвал руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков, его цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, бананы из Эквадора, чьи поставки запретили из-за опасного вредителя, мухи-горбатки, активно замещаются фруктами из Индии. Благодаря более простой логистике, торговая наценка на них может снизиться.

«За наличие бананов на прилавках можно быть спокойным. У России и Индии очень развитые, налаженные торговые связи и большой опыт в сельскохозяйственных поставках. Более короткий путь позволит продлевать срок годности бананов, а также снижает издержки и, следовательно, наценку», — пояснил Князьков.

Также на удешевление бананов может повлиять начало поставок из Филиппин и Индонезии, а также Вьетнама. Последний рассматривает Россию как перспективный рынок для поставок бананов.

С 5 февраля Россельхознадзор запретил поставлять в Россию бананы с пяти предприятий Эквадора. Причиной стало выявление в их продукции опасного карантинного вредителя. В ведомстве заявили об обеспокоенности ситуацией и отсутствии должной реакции со стороны властей южноамериканской страны. Проблемы с бананами вскрылись после того, как президент республики Даниэль Нобоа решил передать российскую военную технику Украине, назвав ее металлоломом.