Аналитики спрогнозировали замедление темпов роста спроса на нефть

Мировой спрос на нефть в этом году будет расти гораздо более слабыми темпами, чем в 2023-м. Такой прогноз Bloomberg TV озвучил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

В текущем году спрос на энергоноситель может вырасти на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (б/с), считает эксперт. По итогам 2023 года спрос увеличился на 2,25 б/с, говорилось в январском отчете МЭА.

«В отсутствие крупных геополитических потрясений или экстремальных погодных явлений мы можем ожидать довольно комфортной ситуации на нефтяном рынке и умеренного движения цен в течение 2024 года», — заявил Бироль.

Он также предупредил, что дальнейшее сокращение добычи странами ОПЕК+ может спровоцировать скачок цен и ускорить инфляцию.