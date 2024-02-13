Посол в Москве заявил о рекордном белорусском экспорте в РФ в 2023 году

"Общий темп роста экспорта в Россию у нас 109,1%, [достигнута] историческая цифра $25 млрд", - сказал он на заседании межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга ситуации с поставками в Россию, фрагмент видеозаписи которого распространен белорусским посольством в Москве.