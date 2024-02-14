Белый дом выступил против законопроекта об упрощении экспорта СПГ
Администрация президента США Джо Байдена выступает против законопроекта, предусматривающего упрощение процедуры экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении Административно-бюджетного управления Белого дома.
Как следует из заявления, проект, предложенный членом Палаты представителей Конгресса Огастом Пфлюгером (республиканец), предусматривает упразднение требования согласовывать экспорт СПГ в страны, с которыми у США нет соглашения о свободной торговле. В Белом доме подчеркнули, что "администрация выступает категорически против законопроекта <...> об изменении процедур одобрения импорта и экспорта природного газа".
"Это подорвет возможность США контролировать то, что экспорт важнейшего стратегического ресурса соответствует нашим интересам в сфере экономики, энергетической безопасности, внешней политики и защиты окружающей среды", - пояснило управление.
По его мнению, законопроект в случае одобрения лишит Штаты "важного инструмента защиты" от "ценового давления на промышленных и частных потребителей".
"Он также устранит важные проверки того, что экспорт в страны, с которыми не заключено соглашения о свободной торговле, не нарушает американские законодательство и нормы", - добавило управление.
Президент Байден ранее распорядился приостановить процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из США. Как пояснило агентство Reuters, данный шаг может привести к задержке принятия инвестиционных решений по возведению новых предприятий по сжижению природного газа.
Объем мирового экспорта СПГ в прошлом году вырос всего на 2%, что стало минимальным показателем с 2014 года, не считая исключительного падения в ковидном 2020 году, сообщило в январе Международное энергетическое агентство (МЭА). По итогам 2024 года прогнозируется рост на 3,5%. США в прошлом году впервые стали главным мировым экспортером СПГ (116 млрд куб. м), обогнав Австралию и Катар (по 106 млрд куб. м). Вместе эти три страны обеспечили около 60% мирового предложения сжиженного газа.