Курс доллара поднялся выше 92 рублей на Мосбирже

Курс доллара торгуется выше отметки в 92 рубля. Это следует из данных Московской биржи на четверг, 15 февраля.

На 14:09 по московскому времени курс доллара составил 92,15 рубля. Курс евро на этот момент составил 98,85 рубля, следует из данных на сайте Мосбиржи.

Доллар США подскакивал в цене выше 92 рублей 9 февраля и 16 января, однако совсем ненадолго. Последний раз он стабильно торговался выше этого курса только в декабре прошедшего года.

На курс российской валюты весной этого года будут влиять президентские выборы и некоторые экономические процессы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик и эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.