Аналитики ожидают от ЦБ паузы по росту ключевой ставки

Аналитики ожидают от Банка России первой за восемь месяцев паузы по росту ключевой ставки, которая в данный момент находится на отметке в 16%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных аналитиков.

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В ЦБ причиной повышение ставки называют борьбу с ускоряющейся инфляцией. С июля Банк России регулярно повышал ставку, сначала на 1%, а затем, с августа, сразу на 3,5%. Осенью ключевая ставка также была повышена на 3%, а в последний раз в декабре - еще на 1%.

"Наш базовый прогноз - ЦБ сохранит ставку на уровне 16%. Мы видим первые признаки стабилизации инфляции. Второй месяц подряд годовые темпы инфляции равны 7.4%. Цены перестали расти, появились первые признаки замедления роста", - заявил главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.