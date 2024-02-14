Мосбиржа возобновила торги после второго за два дня сбоя

Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновили после двухдневного сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Работа биржи была приостановлена в 10:36 по московскому времени. Причиной стала ошибка в работе основного сервера системы фондового рынка.

— Приостановка торгов была вызвана ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который был выполнен переход в рамках устранения нештатной ситуации 13 февраля 2024 года, — рассказали в службе.

Возобновились торги в 11:35, говорится на сайте Мосбиржи.

13 февраля торги на фондовом рынке Мосбиржи также были приостановлены с 13:58. На тот момент курс доллара был равен 91,36 рубля. Позднее Мосбиржа возобновила торги.