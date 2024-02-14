Названа страна, закупившая рекордный объем российского угля

Данные аналитиков Турецкого статистического института (TUIK) свидетельствуют о том, что турецкая сторона закупила рекордный объем российского энергетического угля в минувшем году. Как сообщают «Ведомости», суммарные его поставки выросли год к году на 46%, до уровня в 27,5 миллиона тонн.

Такая динамика наблюдается в связи с тем, что российский уголь продают по выгодной для турецких покупателей стоимости, отмечается в публикации. Подчеркивается, что энергоноситель поставляли с дисконтом к среднерыночным ценам в размере 7-24%.

Это привело к увеличению доли российского энергетического угля в структуре турецкого импорта в 2023 году до 70% (ранее она составляла 48%), следует из данных института. Этот показатель является максимальным за все время.

Также в материале говорится, что российскому углю удается активно вытеснять с турецкого рынка колумбийский.