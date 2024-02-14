В России оценили затраты на модернизацию судостроительной отрасли

На модернизацию мощностей российской судостроительной отрасли нужны 1,959 триллиона рублей до 2035 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию консалтинговой компании SBS Consulting.

Документ подготовили для Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и Минпромторга. В нем говорится, что вышеуказанные вложения потребуются для создания мощностей, необходимых для строительства крупнотоннажного грузового флота.

Речь идет в первую очередь о выпуске морских танкеров и сухогрузов, которые вывозят российские сырьевые ресурсы зарубежным покупателям. Базовый сценарий развития отрасли предполагает, что половина экспортных грузов будет перевозиться на отечественных судах. При таком раскладе в среднесрочной перспективе необходимо будет построить 66 миллионов дедвейт грузового флота. Из них на сухогрузы придется 40 миллионов дедвейт, а на танкеры — 26 миллионов.