США стали крупнейшим экспортером СПГ в мире

Соединенные Штаты по итогам 2023 года стали крупнейшим в мире поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) с результатом 86 млн тонн, Россия находится на четвертом месте. Соответствующие данные следуют из отчета компании Shell.

Согласно данным, второе место заняла Австралия (более 81 млн тонн), за ней следует Катар (80 млн тонн). Россия заняла четвертое место среди стран-экспортеров (около 33 млн тонн), замыкает пятерку Малайзия.

При этом указывается, что США в декабре существенно снизили поставки через Суэцкий канал.