В Европе заявили о нулевом росте экономики

Объем ВВП еврозоны в октябре-декабре 2023 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом со ссылкой на данные статистического управления Евросоюза (ЕС) пишет «Финмаркет». В сообщившем о нулевом росте экономики в IV квартале Евростате уточнили, что в годовом выражении показатель этих 20 стран ЕС увеличился на 0,1 процента.

Согласно предварительным оценкам управления, ВВП еврозоны на фоне высоких инфляции и стоимости заимствований, а также слабого внешнего спроса в 2023 году увеличится на 0,5 процента. У всех государств-членов Евросоюза суммарный рост будет еще меньше — 0,3 процента.

Отмечается, что объем промышленного производства еврозоны в декабре сократился на 0,2 процента по сравнению с данными за ноябрь, а за год упал на 4,1 процента. Показатель снижался и в течение осени.