ЕС хочет ввести санкции против КНДР из-за «военного сотрудничества» с РФ

Евросоюз предложил ввести санкции против КНДР из-за якобы происходящих поставок северокорейских ракет России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации СМИ, ЕС хочет собирается ввести ограничения против министра обороны КНДР Хен Ен Чхоля и Главного ракетного управления Северной Кореи.

Напомним, что власти РФ и КНДР неоднократно опровергали утверждения о поставках ракет, называя их «абсурдными слухами». В Пхеньяне подчеркивали, что Северная Корея никогда не имела каких-либо оружейных сделок с Россией. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора отмечал, что Пхеньян фактически находится в предвоенной обстановке, а потому не может поставлять оружие — арсеналы нужны ему самому.