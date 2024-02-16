Польша запретила ввоз более 100 тонн агропродукции с Украины

Польские контрольные органы с 12 февраля не пустили на рынок страны более 100 тонн сельхозсырья и продукции с Украины на фоне введения властями усиленного контроля качества на границе по требованию протестующих фермеров. Об этом сообщила Инспекция по качеству сельскохозяйственной продукции и продовольствия республики в X (ранее Twitter).

По данным надзорного органа, после проведенной проверки ведомство решило запретить ввоз и продажу в Польше 68 тонн проса, 44 тонн семян льна, 20 тонн замороженной малины и 19 тонн томатного концентрата с Украины.

Ранее Польша начала проверять транспортные средства с сахаром на границе при въезде с Украины. Польский Минсельхоз также заявлял о планируемых проверках следующего транзитом через страну украинского зерна.