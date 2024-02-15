Экспортеры в России сообщили о потерях из-за поддержки нацвалюты

Российский бизнес сообщил о крупных потерях в связи с обязательной продажей валюты. Об этом пишут «Известия».

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Как заявил в беседе с изданием председатель совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза, экспортеры теперь вынуждены заниматься перестраиванием бизнес-процессов.

По его словам, до возвращения мер по поддержке российской валюты экспортеры оставляли иностранную валюту на счетах и тратили ее в других странах.

Однако в России был подписан указ, в соответствии с которым им необходимо осуществлять продажу выручки в американской и европейской валютах, что приводит к потере части средств на обмене в связи с высокими комиссиями, пояснил собеседник.

В «Опоре России» оценили сборы из-за сложностей с платежами в 6% от суммы. Как отмечается, многие финансовые организации, использующие евро и доллары, также взимают за надзор за операциями крупные суммы. Они доходят до 70-120 тысяч рублей, говорится в материале.

Эксперты указывают на ухудшение условий хранения и вывода валюты со счетов. В Anderida Financial Group сообщили об увеличении санкционных рисков при любом переводе.

Под рестрикции могут попасть все участники процесса, отметили в компании. Там также подчеркнули, что в ходе перечисления валюты фирмы сталкиваются с потерей значительной часть прибыли. Это перекладывается на потребителя и отражается на ценах для населения, указали в организации.