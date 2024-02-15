В ЦБ высказались об инвестировании в криптовалюту

«Инвестирование возможно, как мы с вами знаем, но здесь стоит вопрос способности адекватно оценить инвестором те риски, которые он на себя принимает в ожидании высокой доходности», - отметила Полякова.

Ранее статс-секретарь, зампред Центробанка РФ Алексей Гузнов заявил, что России не удалось значительным образом продвинуться в вопросе создания регулирования цифровых прав и цифровых валют. И именно это стало главным разочарованием 2023 года, отметил он. По словам Гузнова, речь идет, в частности, о возможности использования цифровых валют в трансграничных расчетах. Он обратил внимание на то, что в стране также «тормозится развитие законодательства об экспериментально-правовом режиме». На него возлагали большие надежды, добавил зампред регулятора.