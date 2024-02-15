В ЦБ высказались об инвестировании в криптовалюту
В Банке России сочли возможным инвестирование в криптовалюту. Как заявила зампред регулятора Ольга Полякова, инвесторам будет необходимо корректно адекватно оценить риски, передает РИА Новости.
Полякова выступила на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».
По ее словам, Центробанк не рассматривает криптовалюту в качестве расчетной единицы на территории России.
«Инвестирование возможно, как мы с вами знаем, но здесь стоит вопрос способности адекватно оценить инвестором те риски, которые он на себя принимает в ожидании высокой доходности», - отметила Полякова.
Ранее статс-секретарь, зампред Центробанка РФ Алексей Гузнов заявил, что России не удалось значительным образом продвинуться в вопросе создания регулирования цифровых прав и цифровых валют. И именно это стало главным разочарованием 2023 года, отметил он. По словам Гузнова, речь идет, в частности, о возможности использования цифровых валют в трансграничных расчетах. Он обратил внимание на то, что в стране также «тормозится развитие законодательства об экспериментально-правовом режиме». На него возлагали большие надежды, добавил зампред регулятора.
До этого в Банке России сообщили, что ЦБ одобряет использование криптовалюты в трансграничных расчетах в рамках экспериментальных режимов.