Сбой на Мосбирже назвали редким инцидентом

Сбой на сервере Мосбиржи 13 февраля был редкой технической ошибкой. Об этом заявили в пресс-службе биржи, агентству РИА Новости.

Однако ни один производитель ПО не может дать 100% гарантии, что подобное не повторится, отметили представители Мосбиржи.

За последние два дня на Мосбирже дважды приостанавливали торги на фондовом рынке из-за сбоев в работе IT-систем.

До этого Московская биржа объяснила временную приостановку торгов на фондовом рынке из-за «аппаратной ошибки» сервера, произошедшей во вторник в 13:58 мск. Торги были возобновлены в 15:45 мск.

Последний инцидент произошел 14 февраля и был устранен в течение часа.

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин выразил надежду на отсутствие повторных сбоев и подчеркнул контроль за кибербезопасностью Мосбиржи. Чистюхин отметил важность биржи и регулярные тесты ее систем для обеспечения непрерывной работы.