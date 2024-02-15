Всемирный банк назвал необходимую для восстановления Украины сумму

Отмечается, что аналогичные цифры назвали в ООН, Евросоюзе и Киеве. Годом ранее восстановление Украины оценивали в 411 миллиардов долларов. Во Всемирном банке указали, что из указанной суммы 17% пойдет на жилищное строительство, 15% — на сельское хозяйство, 14% — на торговлю и промышленность, 12% — на сельское хозяйство и 10% — на энергетику.