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Всемирный банк оценил восстановление Украины в 486 миллиардов долларов

Восстановление Украины в течение следующего десятилетия обойдется в 486 миллиардов долларов. Такую оценку дал Всемирный банк, передает «Коммерсантъ».

Всемирный банк назвал необходимую для восстановления Украины сумму
© globallookpress.com

Отмечается, что аналогичные цифры назвали в ООН, Евросоюзе и Киеве. Годом ранее восстановление Украины оценивали в 411 миллиардов долларов. Во Всемирном банке указали, что из указанной суммы 17% пойдет на жилищное строительство, 15% — на сельское хозяйство, 14% — на торговлю и промышленность, 12% — на сельское хозяйство и 10% — на энергетику.

Прямой ущерб от боевых действий оценивается в 152 миллиарда долларов.

Ранее в Евросовете заявили, что страны ЕС договорились выделить Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи с 1 февраля.

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