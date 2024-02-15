Всемирный банк назвал необходимую для восстановления Украины сумму

Всемирный банк оценил восстановление Украины в 486 миллиардов долларов
Восстановление Украины в течение следующего десятилетия обойдется в 486 миллиардов долларов. Такую оценку дал Всемирный банк, передает «Коммерсантъ».
Отмечается, что аналогичные цифры назвали в ООН, Евросоюзе и Киеве. Годом ранее восстановление Украины оценивали в 411 миллиардов долларов. Во Всемирном банке указали, что из указанной суммы 17% пойдет на жилищное строительство, 15% — на сельское хозяйство, 14% — на торговлю и промышленность, 12% — на сельское хозяйство и 10% — на энергетику.
Прямой ущерб от боевых действий оценивается в 152 миллиарда долларов.
Ранее в Евросовете заявили, что страны ЕС договорились выделить Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи с 1 февраля.
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