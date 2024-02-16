Делегация из Эквадора приедет в Москву для решения ситуации с бананами

Приезд делегации Эквадора в Москву связан с экспортом бананов
Делегация Эквадора попытается решить проблему с поставкой бананов в Россию - она посетит страну в ближайшие дни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД латиноамериканского государства.
Россельхознадзор принял решение о приостановке с 5 февраля ввоза в РФ бананов нескольких марок из Эквадора. В ведомстве пояснили, что обнаружили в этих фруктах многоядную муху-горбатку, которая считается опасным вредителем и потенциальным переносчиком холеры.
В сообщении МИД говорится, что российская сторона осведомила власти Эквадора о фитосанитарной проблеме с бананами.
В начале февраля сообщалось, что Индия направила в прошлом месяце в РФ первую партию бананов, до конца текущего месяца индийская сторона направит еще одну. Представители Индии спрогнозировали увеличение объемов экспорта индийских бананов на российский рынок.
Также ранее стало известно, что Россельхознадзор попросил Евросоюз усилить контроль за экспортом роз в Россию. Причиной обращения стали многочисленные нарушения в поставках роз из Эквадора и Нидерландов.