Делегация из Эквадора приедет в Москву для решения ситуации с бананами

Делегация Эквадора попытается решить проблему с поставкой бананов в Россию - она посетит страну в ближайшие дни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД латиноамериканского государства.

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Россельхознадзор принял решение о приостановке с 5 февраля ввоза в РФ бананов нескольких марок из Эквадора. В ведомстве пояснили, что обнаружили в этих фруктах многоядную муху-горбатку, которая считается опасным вредителем и потенциальным переносчиком холеры.

В сообщении МИД говорится, что российская сторона осведомила власти Эквадора о фитосанитарной проблеме с бананами.

В начале февраля сообщалось, что Индия направила в прошлом месяце в РФ первую партию бананов, до конца текущего месяца индийская сторона направит еще одну. Представители Индии спрогнозировали увеличение объемов экспорта индийских бананов на российский рынок.