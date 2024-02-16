Аналитики повысили прогноз роста экономики России

По итогам 2024 года экономика России вырастет на 2 процента. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на обновленный прогноз аналитиков Института исследований и экспертизы ВЭБа.

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В октябре эксперты ожидали, что ВВП России увеличится на 1,6 процента к концу 2024 года. Таким образом, прогноз повысили на 0,4 процентных пункта (п.п.). Ускорению прироста валового продукта в этом году будут способствовать ряд факторов, включая более сильную динамику инвестиций, в том числе за счет использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также активное увеличение промышленного производства.

В то же время эксперты ожидают, что в ближайшие несколько лет темпы роста российского ВВП останутся примерно на уровне 2024-го. Так, аналитики прогнозируют увеличение национальной экономики на 2,1 процента в 2025-м и на 2,2 процента — по итогам 2026 года. Для сравнения, октябрьская оценка подразумевала прирост на 2,3 и 2 процента соответственно. Сдерживанию темпов роста, как утверждают аналитики, будут способствовать усиление санкционного давления и замедление мировой экономики.