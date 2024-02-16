Минфин США оценил объем вложений России в американские гособлигации

В Министерстве финансов США зафиксировали увеличение Россией портфеля американских гособлигаций в декабре. За указанный месяц показатель увеличился до 30 миллионов долларов, передает агентство «Прайм».

В ноябре объем оценивался в 28 миллионов долларов.

Согласно статистике за декабрь, российский портфель состоит из 27 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов — в краткосрочных (25 миллионов долларов в долгосрочных и 3 миллионов долларов в краткосрочных в ноябре).

Первую строчку в рейтинге самых крупных держателей долга США занимает, как и ранее, Япония. В Минфине сообщили об увеличении вложений данной страны до 1,138 триллиона долларов (в ноябре - 1,128 триллиона). Вторую строчку продолжает занимать Китай с 816,3 миллиарда долларов (782 миллиарда в ноябре). На третьем месте - Великобритания, которой удалось нарастить объем облигаций на своем балансе до 753,7 миллиарда (в ноябре - 716,2 миллиарда).